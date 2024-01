CASERTA in lutto per Fra Vincenzo. La chiamata dopo una vita di avventure, sulle orme di San Francesco

CASERTA – La comunità di Caserta nei giorni scorsi ha dato l’addio fra Vincenzo, prete francescano che celebrava messa presso la chiesa di San Sebastiano, in via Mazzini.

Originario di Sant’Antimo, ma da circa un anno trasferitosi nel capoluogo, fra Vincenzo è deceduto a seguito di una malattia che lo stava debilitando un tumore ai polmoni che lo ha spento.

Una vita sulle orme di San Francesco, con la decisione di indossare l’abito talare dopo una vita piena di avventure, precedentemente vissuta come parrucchiere di successo, immerso nella bella vita.

Tantissime le persone presenti al funerale, celebratosi nella sua Sant’Antimo.

A ricordarlo sui social è stato Giacomo Serao

Ciao Fra Vincenzo, sono ancora incredulo che tu sia volato in cielo cosi presto.Mi mancherai molto , ricordo ancora il nostro primo incontro e come sei diventato un mio amico speciale per me.E quando Maria mia moglie doveva sottoporsi al trapianto del fegato, non mi hai fatto mancare il tuo supporto sia fisico che spirituale. Sei stato un esempio di vita Francescana , e di amore per il prossimo.

Non dimenticherò mai le tue parole gentili e il tuo sorriso contagioso, ed eaudivi tutte le mie richieste, quando ti ho chiesto di andare a fare visita a Don Primo Poggio al Santuario di Santa Lucia a Caserta , è stato un bellissimo incontro sia per te che per Don Primo. Poi siamo stati a fare visite a persone con disagio mentale e persone anziani in casa RSA . Ricordo con piacere il loro sorriso nell’incontrarti , e facevi a loro la benedizione e a volte anche la messa. So che ora sei in un posto migliore , libero dalle sofferenze di questo mondo. Ti prego di pregare per noi e di proteggerci dal cielo. Ti prometto che continuerò a vivere secondo i valori che hai rappresentato e che hai condiviso con me.Ti voglio bene e ti porterò sempre nel mio cuore con affetto. Voglio ringraziare Mario che ci ha fatto conoscere.

Giacomo