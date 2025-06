CASERTA. Joker scatenato”: Guido Vitiello esplora il lato oscuro della comicità venerdì prossimo alla Feltrinelli

Quando la risata si trasforma, da strumento di liberazione e critica a strumento di potere e disgregazione

CASERTA – Un viaggio sorprendente e provocatorio tra filosofia, cultura pop e politica: in Joker scatenato – Il lato oscuro della comicità (Gramma Feltrinelli), Guido Vitiello esplora la trasformazione dell’umorismo nella società contemporanea, sempre più dominata da una comicità onnipresente e ambigua.



Nel libro, Vitiello indaga come la risata, da forma di liberazione e critica, sia diventata uno strumento di potere e disgregazione, in un’epoca in cui la politica assume sempre più spesso il linguaggio della stand-up comedy, i comici fanno carriera politica e il potere utilizza l’intrattenimento per poter meglio agire sugli elettori. Al centro di questo racconto c’è il Joker, l’antieroe per eccellenza nato nei fumetti di Batman e diventato nel tempo figura simbolica del nostro bisogno compulsivo di divertimento.

Guido Vitiello, firma de Il Foglio con la sua rubrica quotidiana Il Bi e il Ba, già autore di Una visita al Bates Motel (Adelphi, 2019) e Il lettore sul lettino (Einaudi, 2021), ci accompagna in un’analisi originale e affilata della contemporaneità, tra duelli politici a colpi di battute, carnevali mediatici permanenti e un’ironia che spesso maschera la violenza.

La presentazione del libro si terrà venerdì 20 giugno alle ore 18.30’ presso la Feltrinelli.

Dialogheranno con l’autore Gennaro Iannotti e Marilena Lucente.