CASERTA. Ladri scatenati nella frazione: colpito due volte lo stesso condominio. Allarme tra i residenti

CASERTA – Cresce la paura tra i residenti di via Alfonso di Borbone nella frazione di Tuoro, a Caserta, e zone limitrofe, dove i malviventi hanno agito in tempi diversi ma nello stesso condominio. La prima effrazione è avvenuta, al secondo piano, intorno alle 19:30, in un orario in cui molte persone sono ancora sveglie e in casa. I ladri sono riusciti a rubare indisturbati. La seconda volta, pochi giorni dopo, sono tornati all’alba, intorno alle 6:00 del mattino, cercando di introdursi in un secondo appartamento dove il proprietario ha avuto un incontro diretto con i malviventi: li ha sorpresi sul balcone e, vistisi scoperti, sono fuggiti.

Non è un caso isolato. La stessa banda avrebbe già colpito in Parco Cerasole, ed anche nella frazione di Falciano e zone limitrofe.

Tuttavia, nonostante la pericolosità della situazione, la sicurezza resta un miraggio. Da tempo in strada sono presenti telecamere di videosorveglianza, installate durante l’amministrazione dell’ex sindaco Marino, ma che, a quanto pare, non hanno mai funzionato. Uno strumento utile solo sulla carta, che non ha mai potuto svolgere il suo ruolo di deterrente.

Il risultato è che i residenti vivono nel terrore: “Siamo costretti a blindarci in casa, abbiamo paura anche solo ad aprire le finestre”, racconta chi vive nel quartiere. “La sicurezza non può essere un privilegio – dichiarano gli abitanti del posto – ma un diritto garantito a tutti ed è per questo che si auspica un intervento concreto e immediato“