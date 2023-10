CASERTA. Ladro precipita nel vuoto e muore sul colpo: disposta l’autopsia. Ed ora è caccia ai complici

CASERTA. Indagini a tutto campo per risalire ai complici del 35enne che ieri, dopo il tentativo di furto in un appartamento di via Petrarelle, a Santa Barbara di Caserta, è precipitato nel vuoto ed è morto dopo un volto di 10 metri.

L’uomo, di Marano, era certamente in compagnia di uno o più complici ed è su di loro che ora si concentrano le attenzioni delle forze dell’ordine, mentre sulla salma del 35enne è stata disposta l’autopsia.

I ladri avevano tentato di depredare un appartamento nella scala C del parco “Le Fontane”. Purtroppo per lui, però, il 35enne avrebbe messo un piede in fallo nel tentativo di fuggire sulla grondaia, prima di schiantarsi sull’asfalto, perdendo la vita in pochi minuti.