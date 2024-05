CASERTA. Lite familiare sfocia nel sangue: figlio accoltella il padre al torace

Tempestivo l’intervento degli agenti della Questura di Caserta che hanno rintracciato e bloccato l’uomo che nel frattempo si era allontanato dall’abitazione

CASERTA– Una lite familiare è sfociata nel sangue. E’ quanto accaduto, questa mattina. in via G. Falcone nei pressi del centro commerciale Iperion. Al culmine di un litigio il figlio, 17 anni, ha pugnalato il padre al torace per poi scappare.

Ancora da chiarire la dinamica dei fatti che hanno preceduto l’aggressione. Sta di fatto che il ragazzo ha impugnato un coltello da cucina e si è scagliato contro il genitore come una furia. L’uomo è stato colpito con diversi fendenti al torace.

La vittima è stata soccorsa dal vicinato e trasportata d’urgenza all’ospedale locale. Le sue condizioni sono giudicate gravi e sarebbe stato portato in sala operatoria per essere sottoposto ad un delicato intervento chirurgico.

Tempestivo l’intervento degli agenti della Questura di Caserta che hanno rintracciato e bloccato il 17enne condotto in Questura dove gli agenti della squadra Volanti e quelli della Squadra Mobile stanno cercando di ricostruire l’accaduto.