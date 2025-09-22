CASERTA. Movimenti di funzionari in questura

Caserta – Partenze ed arrivi di funzionari alla questura di Caserta. Con provvedimento ministeriale di queste ore, sono stati disposti i seguenti movimenti ed avvicendamenti dirigenziali, che avranno decorrenza tra il 29 settembre ed il primo ottobre prossimi e riguarderanno gli uffici di pubblica sicurezza casertani sia centrali che distaccati.

Cominciamo dal commissariato di polizia di Aversa, dove il dirigente Valerio Consoli sarà collocato in disponibilità alla sede di Caserta in attesa di un nuovo incarico. Prenderà il suo posto il dottor Pasquale Lamitella, attuale dirigente della divisione di polizia amministrativa della questura casertana.

Lascia Caserta il capo della Squadra Mobile dottor Mongiovì Dario per assumere le funzioni di dirigente del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Napoli.

Lo sostituirà, nella responsabilità del più importante ufficio investigativo provinciale della polizia, il dr. Massimiliano Russo, neo primo dirigente proveniente dalla questura di Napoli.

In partenza dal capoluogo anche il vice questore aggiunto Massimiliano Mormone, funzionario preposto alla Squadra Mobile, per assumere la direzione della Sezione Investigativa Servizio Centrale Operativo Di Napoli.

Infine, arriva a Caserta, per la direzione della divisione lasciata dal dr. Lamitella, la d.ssa Marta Sabino, proveniente dalla questura di Napoli, dove rivestiva l’incarico di Coordinatore di Attivita’ Complesse in seno al Gabinetto Interregionale Di Polizia Scientifica Di Napoli.