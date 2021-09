CASERTA. Palavignola, la Sportingest di Nicola Turco: “L’impianto resterà chiuso. Ci sono gravi carenze. Citeremo per danni il Comune”

CASERTA – Il Palavignola non può essere aperto al pubblico, né può essere utilizzato in quanto le travi di sostegno

del tetto si sono visibilmente piegate al centro della struttura facendo registrare un altezza ai lati di

8,03 mt mentre al centro è diventata di 7,53. Si deve precisare che in questi 2 anni di inattività si è

avuto un peggioramento evidente della ripiegatura delle travi del tetto al centro del campo. Ciò è

causato dall’enorme peso dei pannelli solari che si trovano montati sul tetto, che provocano anche

ingenti allagamenti all’interno della struttura in caso di pioggia e di cui lo scrivente ha segnalato al

Comune il pericolo richiedendone la rimozione, come da protocollo pec 120973 del 5-11-2019.

Questa situazione determina una condizione di pericolo per la pubblica incolumità e la società ha dato

mandato a tecnici per una relazione dettagliata.

Nel frattempo il Palavignola continuerà a restare chiuso, come ormai già da 2 anni sempre per questi

motivi suindicati.

La società si riserva di quantificare i danni, sia quelli precedenti in riferimento al periodo di

affidamento temporaneo sia quelli in riferimento alla concessione.