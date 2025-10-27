CASERTA piange noto avvocato, volto storico del foro cittadino

I funerali saranno celebrati oggi, lunedì 27 ottobre, alle ore 16.:00 presso la chiesa del Buon Pastore, in piazza Pitesti a Caserta

CASERTA – L’avvocatura casertana perde uno dei suoi volti più noti e stimati. È scomparso all’età di 73 anni l’avvocato Pasquale Pannone, professionista apprezzato per la sua competenza, la signorilità e l’impegno costante nel foro di Caserta.

A darne il triste annuncio sono la moglie Antonella Chianese, i figli Laura, Franz e Sara, insieme ai familiari tutti. Pasquale Pannone era fratello dell’avvocato Ottavio Pannone, anch’egli figura di rilievo nella comunità forense casertana.

I funerali saranno celebrati oggi, lunedì 27 ottobre, alle ore 16.:00 presso la chiesa del Buon Pastore, in piazza Pitesti a Caserta.

La notizia della sua scomparsa ha destato profonda commozione in città e nel mondo dell’avvocatura: tanti colleghi e amici hanno espresso in queste ore vicinanza e cordoglio alla famiglia, ricordando il professionista e l’uomo, sempre disponibile e attento ai valori della giustizia e dell’etica forense.