CASERTA. Quanto è costato alla produzione de L’AMICA GENIALE “affittare” gli agenti della polizia municipale?

CASERTA – È vero, i lettori di CasertaCe si sono abituati al fatto che quando questo giornale scrive al riguardo di un argomento, il rischio che si possa trattare di un’operazione non esattamente trasparente è sempre dietro l’angolo. Beh, ci verrebbe da dire che di questo fatto qua non possiamo certo farcene una colpa.

Non possiamo farcene una colpa, infatti, se le amministrazioni locali della nostra provincia spesso e volentieri non brillano per trasparenza.

Siamo spiacenti, stavolta non si tratta di nulla di straordinariamente segreto, nascosto, ma qualcosa di interessante lo stesso, però. Ovvero parliamo di quanto è costato il servizio di polizia municipale erogato per conto terzi.

Si tratta delle fatture che il comune di Caserta ha inviato alla casa di produzione, la Fremantle Media, della serie TV L’Amica Geniale, che tra marzo e maggio ha girato in quattro giorni al centro del capoluogo.

Per i servizi resi dalla polizia municipale di Caserta in occasione delle riprese compiute il 2 marzo, 13, 22 e 23 maggio, la società pagherà una cifra superiore ai 5 mila euro, ovvero 5.613 euro.

Per la polizia municipale di servizio a piazza Dante, il costo è stato di 2.999 euro. Mille e settantasei euro, invece, per l’assistenza dei caschi bianchi su via Renella. Per “l’affitto” degli agenti si polizia municipale su via Daniele, invece, la Fremantle Media spenderà, secondo la fattura del comune di Caserta, la cifra di 1.538 euro.