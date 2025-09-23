CASERTA. Ragazzo 30enne trovato morto a Tredici, oggi l’ultimo saluto

23 Settembre 2025 - 15:00

L’intervento degli operatori dell’ambulanza non ha potuto salvare la vita al ragazzo

CASERTA – Lutto nella comunità di Caserta per la prematura dipartita di Andrea Santacroce, 30 anni, trovato, mercoledì 17 settembre, privo di vita nella propria abitazione non distante dalla piazzetta della frazione Tredici di Caserta. Il giovane lascia affranti dal dolore il papà Giancarlo, la mamma Orsola Viglione, la sorella Arianna e i parenti tutti.

I funerali saranno celebrati oggi, martedì 23 settembre, alle ore 15:30 nella chiesa di San Matteo Apostolo ed Evangelista di Tredici di Caserta

