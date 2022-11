CASERTA Ubriaco aggredisce la moglie che si rifugia in un bar, arrestato un 42enne

L’uomo stava minacciando ed aggredendo fisicamente la propria ex moglie, che per scampare alla sua furia si è rifugiata all’interno di un bar

CASERTA I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della locale compagnia hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato per “violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa” e “maltrattamenti contro familiari o conviventi”, di un quarantaduenne domiciliato a Caserta, sorpreso in evidente stato d’ebbrezza, in violazione della misura del divieto di avvicinamento cui è sottoposto. Nella circostanza lo stesso stava minacciando ed aggredendo fisicamente la propria ex moglie, che per scampare alla furia dell’uomo si è rifugiata all’interno di un bar.

L’arrestato

è stato sottoposto ai domiciliari, a disposizione della competente autorità giudiziaria.