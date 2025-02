CASERTA. Ubriaco alla guida di uno scooter rubato, denunciato

Già noto alle forze dell’ordine

CASERTA – Sono state le manovre pericolose e repentine poste in essere dal 33enne gambiano alla guida di uno scooter Piaggio Scarabeo, privo di targa, ad attirare l’attenzione dei carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Caserta nel corso di un servizio di controllo del territorio nel centro cittadino.

L’uomo, che continuava la sua corsa zigzagando pericolosamente, è stato raggiunto dai militari e bloccato in sicurezza in via Nazzario Sauro, dove è stato identificato insieme al suo passeggero, un 20enne di origini tunisine in atto sottoposto all’obbligo di presentazione alla p.g. presso la Stazione Carabinieri di Caserta.

Ci sono voluti pochi istanti ai carabinieri per accorgersi che il 33enne alla guida, già noto alle forze dell’ordine, era ubriaco. Tale condizione è stata subito verificata attraverso l’accertamento alcol test eseguito sul posto che ha rilevato, per lo stesso, un tasso alcolemico pari a 1,70 g/l.

alla specifica richiesta di esibire i documenti dello scooter sul quale stavano viaggiando i due hanno fornito risposte evasive e contraddittorie.È stato grazie ai riscontri effettuati attraverso il numero di telaio che i carabinieri sono riusciti a scoprire che il mezzo era stato denunciato dal proprietario quale oggetto di furto avvenuto a Napoli tra il 23 e il 24 gennaio scorso.A quel punto è scattata, per entrambi, la denuncia in stato di libertà per ricettazione in concorso e per guida in stato di ebrezza alcolica per il gambiano alla guida.Lo scooter Piaggio Scarabeo di colore rosso è stato sottoposto a sequestro in attesa di essere consegnato al legittimo proprietario.