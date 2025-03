CASERTA. Uomo caccia i cinghiali a due passi dal Ponte di Ercole: DENUNCIATO

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CASERTA – Intervento dei Carabinieri Forestali di Caserta nel capoluogo, specificatamente nella frazione di Ercole, dove, insieme ai veterinari dell’A.S.L., hanno scoperto una trappola illegale per cinghiali in un fondo agricolo. La trappola, dotata di un portello a scatto, era stata predisposta per catturare i cinghiali, attirandoli con del cibo.

Accanto, è stata trovata un’altra gabbia con un esemplare di cinghiale femmina, probabilmente utilizzato per attrarre altri animali nella trappola. Il proprietario del fondo è stato denunciato per furto venatorio, caccia illegale con trappole e per la detenzione di trappole non autorizzate. L’animale è stato preso in custodia dai veterinari per le disposizioni relative alla Peste Suina Africana.