Casertani in trasferta per rubare attrezzi agricoli: in due nei guai 23 Febbraio 2024 - 10:23

Costretti alla fuga da alcuni passanti ma … CASERTA – I carabinieri di San Salvatore Telesino sono riusciti ad identificare e denunciare di Due uomini che, qualche giorno fa, avevano tentato di impossessarsi di alcune attrezzature agricole lasciate incustodite in un’azienda di Faicchio. L’intervento di alcuni passanti li ha costretti alla fuga. Le telecamere di videosorveglianza, probabilmente non notate dai due, presenti nell’azienda agricola hanno permesso di risalire ai responsabili consentendo ai carabinieri di identificarli con certezza e di denunciare i due che dovranno rispondere del tentato furto aggravato in concorso.