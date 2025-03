Caso di scabbia alla scuola media, sindaco chiude per due giorni

Domani e dopodomani

CURTI – Il sindaco di Curti, Antonio Raiano, ha firmato un’ordinanza che dispone la chiusura di tutte le scuole comunali nelle giornate del 20 e 21 marzo. La misura è stata adottata dopo la conferma di un caso di scabbia all’interno dell’edificio che ospita la scuola media dell’istituto comprensivo “Mameli”.

In seguito all’emergenza sanitaria, l’amministrazione comunale ha deciso di procedere con un’accurata sanificazione e igienizzazione di tutti gli ambienti scolastici per garantire la sicurezza e la salute di studenti e personale scolastico. La chiusura temporanea delle scuole per due giorni si inserisce quindi in un piano di intervento urgente volto a contenere la diffusione della malattia.

L’ordinanza del sindaco Raiano ha immediatamente messo in allerta la comunità scolastica e le famiglie, ma l’amministrazione ha rassicurato che tutte le misure necessarie sono state adottate per minimizzare i rischi e tutelare la salute pubblica.

Al termine della sanificazione, le scuole riapriranno regolarmente, e gli studenti potranno tornare in sicurezza nelle loro classi.