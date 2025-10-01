CASTEL VOLTURNO. 33enne arrestato per spaccio di cocaina: sequestrati droga, bilancini e contanti

Già noto alle forze dell’ordine

CASTEL VOLTURNO – Proseguono senza sosta i controlli dei Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti sul litorale domitio. Nella tarda serata di ieri, 30 settembre 2025, i militari dell’Arma hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 33enne di Mondragone e già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’uomo è stato sorpreso mentre sostava con atteggiamento sospetto a bordo di una Citroën C3 lungo via 1° Maggio, a Castel Volturno. Alla vista dei militari, lo stesso, ha tentato di disfarsi di un involucro in cellophane, risultato contenere alcune dosi di cocaina.

La successiva perquisizione personale e domiciliare eseguita dai carabinieri ha permesso di rinvenire ulteriore sostanza stupefacente, consistente in tre bustine in cellophane contenenti 6,1 grammi di cocaina e la somma di 40,00 euro in contanti, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Sono stati inoltre rinvenuti due bilancini di precisione e materiale vario per il confezionamento delle dosi.

Lo stupefacente e il materiale rinvenuto sono stati posti sotto sequestro.

Il pusher 33enne, dichiarato in arresto, è stato tradotto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.