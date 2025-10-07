CASTEL VOLTURNO. Papà 44enne investito da un pirata della strada, domani i funerali

I funerali sono stati annunciati in data 8 ottobre alle 10:30 presso la Sala del Regno dei Testimoni di Geova

CASTEL VOLTURNO – Si muove a mezz’asta la vicenda che ha coinvolto Marco Ioime, 44enne di Castel Volturno, investito da un pirata della strada lo scorso 29 settembre (clicca qui per leggere l’articolo).

Sono stati annunciati i funerali dell’uomo, deceduto dopo i numerosi sforzi del 118 di riportarlo in vita, da svolgere nella giornata di domani 8 Ottobre alle 10:30 presso la Sala del Regno dei Testimoni di Geova, in Via Napoli n.1 a Castel Volturno.

La comunità si stringerà alla famiglia per dare un ultimo saluto alla vittima di una brutale vicenda. Si ricorda che il responsabile è stato identificato e dovrà rispondere delle accuse di omicidio stradale e omissione di soccorso.