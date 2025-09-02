CASTEL VOLTURNO, protesta per una multa degenera: 29enne strattona vigilessa e fugge

CASTEL VOLTURNO – Tensione nella mattinata di ieri al comando della Polizia Municipale di Castel Volturno, in via San Rocco, dove un cittadino del posto ha dato in escandescenze dopo essersi presentato per contestare una sanzione.

Protagonista dell’episodio è M.A., 29 anni, residente a Castel Volturno e già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio e violenza privata. Il giovane si è recato negli uffici dei vigili per chiedere l’annullamento di una multa per divieto di sosta ricevuta nella zona di Pinetamare, davanti a un locale in cui sostiene di lavorare come cuoco.

Al front office, una vigilessa ha cercato di spiegare la situazione con calma, fornendo le motivazioni della sanzione. Tuttavia, l’uomo ha rapidamente perso il controllo: prima ha colpito con violenza il vetro di protezione con i pugni, poi, in un gesto improvviso, ha strattonato l’agente tirandola per un braccio attraverso l’apertura dello sportello, accompagnando l’aggressione con minacce verbali. Subito dopo, è fuggito dall’edificio.

Scattato l’allarme, è stato inseguito dagli agenti per le strade della città e bloccato poco dopo in un negozio di via Marinella, dove aveva cercato di nascondersi.

Il 29enne è stato denunciato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Ai carabinieri avrebbe tentato di minimizzare il gesto, attribuendo il suo comportamento a problemi familiari legati alla nonna.