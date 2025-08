Centrato in pieno da un’auto, corsa in ospedale per un pedone

Diversi i traumi fisici riportati

CURTI – Incidente, questo pomeriggio, lungo la Nazionale Appia ù, nel territorio di Curti. Per cause in corso di accertamento un pedone, un uomo, è stato mentre percorreva quel tratto, è stato centrato in pieno da un veicolo in corsa. Di seguito al violento impatto l’uomo è rimasto a terra ferito. Subito è stato lanciato l’allarme che ha portato sul posto un’ambulanza del 118. Il personale medico ha prestato le prime cure sul posto e stabilizzato il ferito è stato trasportato all’ospedale di Caserta e affidato alle cure dei medici a seguito dei diversi traumi fisici riportati