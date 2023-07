Champions League, come cambia dal 2024-2025

Grandi cambiamenti in vista per quanto riguarda la Champions League a partire dalla stagione 2024-2025. Con i campioni del City ancora in pole nelle quote sul calcio scommesse , la principale novità è quella che vedrà 36 partecipanti rispetto alle 32 cui ormai siamo abituati da diversi anni, ma l’altra news importante è che le squadre non saranno più suddivise in gironi da 4 bensì parteciperanno tutte insieme ad un girone unico.

Ovviamente non è previsto che ci siano scontri fra tutte le partecipanti, anche perché nel caso la manifestazione durerebbe un’eternità, ma ogni squadra disputerà comunque 8 partite invece delle 6 previste attualmente (quattro da disputare in casa e altrettante in trasferta) con avversarie che saranno fissate tramite sorteggio.

Cambia anche il calendario e c’è la grande novità della Champions League anche al giovedì. In realtà funzionerà così, ovvero che le tre Coppe europee godranno di una settimana di esclusività; pertanto, in una determinata settimana si giocheranno solo gare di Champions League con programmazione spalmata su tre giorni, martedì, mercoledì e giovedì, mentre ci saranno anche settimane esclusive per Europa League e Conference League.

Nel sottolineare questa nuova formula abbiamo indicato un numero maggiore di partecipanti rispetto alla tradizione. Ma da dove arriveranno le quattro in più? Intanto uno dei posti sarà assegnato alla quinta federazione del ranking Uefa e al momento dunque è la Francia, mentre un altro posto si avrà aumentando da quattro a cinque le vincitrici dei campionati minori che arrivano alla fase che conta attraverso il cosiddetto «Percorso Campioni».

Gli altri due posti andranno invece a quelle federazioni che avranno ottenuto il miglior risultato collettivo nella stagione precedente e quindi potranno avere una partecipante in più rispetto a quelle già previste. Nell’annata 2022-2023, ad esempio, il ‘premio’ sarebbe toccato a Inghilterra ed Italia, rispettivamente prima e seconda nel ranking stagionale.