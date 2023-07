Chi è Andrea Grassi, il nuovo questore di CASERTA

La prestigiosa nomina dopo gli anni dell’amarezza di un’inchiesta e da un processo da cui è uscito totalmente assolto, a seguito di una prima condanna dal tribunale di Caltanisetta a un anno e quattro mesi per rivelazione di segreti d’ufficio. Pena poi cancellata dall’assoluzione della corte di Appello

CASERTA – A sostituire Antonio Messineo alla guida della questura di Caserta arriva Andrea Grassi.

Ex questore di Vibo Valentia con una lunga esperienza nel Servizio centrale operativo, il reparto della direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato che coordina le Squadre Mobili, il neo questore di Caserta Grassi fino a poco tempo fa è stato in azione presso l’ufficio del commissario straordinario di governo per le persone scomparse.

Nel luglio 2022 è stato assolto nel processo di Appello, dopo una condanna in primo grado ad un anno e quattro mesi emessa dal tribunale di Caltanissetta, dall’accusa di aver riferito all’ex presidente di Confindustria Sicilia, Antonello montante, notizie riservate.

Grassi ha seguito le indagini sugli omicidi Biagi e D’Antona, essendo stato, tra il 2003 e il 2004, il vice direttore della Prima Divisione del servizio centrale antiterrorismo della direzione centrale della polizia di prevenzione.

L’uomo di fiducia dell’attuale capo della polizia Vittorio Pisani, Grassi è attualmente definibile come reggente, poiché ha la qualifica di dirigente superiore e non quella di dirigente generale, necessaria per guidare la questura di Caserta.

Nel giro di un anno visto, però, dovrebbe salire di qualifica ed entrare a pieno nelle sue funzioni