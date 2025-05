CHIARA ESPOSITO da Curti a Miss Mondo in rappresentanza dell’Italia. I saluti e gli auguri dalla sua città

Curti – Caserta Ieri mattina, con una sobria ma toccante cerimonia tenuta nel palazzo municipale, l’amministrazione comunale di Curti ha salutato la giovane concittadina Chiara Esposito, che dopodomani partirà per Hyderabad (capitale dello stato indiano di Telangana), per partecipare, in rappresentanza dell’Italia, alla 72^ edizione del concorso di Miss Mondo. Il contest MissWorld è il più antico concorso di bellezza internazionale esistente, istituito nel Regno Unito nel 1951. Insieme a Miss Universo, Miss International e Miss Terra, è uno delle Big Four competizioni di bellezza.

Chiara Esposito (nella foto in basso, che ne esalta la bellezza naturale) è arrivata alla finale mondiale dopo essersi imposta nelle selezioni nazionali dei mesi scorsi su uno stuolo di concorrenti ognuna con il suo fascino particolare.

Nata e vissuta a Curti, si trasferiva in Lombardia alcun anni fa per la frequenza dei corsi di danza al Teatro alla Scala di Milano. Diplomatasi e stabilitasi a Lecce, svolge ora professionalmente il balletto classico con tournée in Italia ed all’estero. Ma il richiamo della famiglia e della sua cittadina di origine è forte e vi rientra spesso e volentieri non appena ne ha la possibilità.

Il sindaco di Curti, Antonio Raiano e tutto il consiglio comunale hanno ricevuto la rappresentante dell’Italia di MissWorld con un caloroso applauso, facendole dono, dopo lo scambio dei saluti, del gagliardetto comunale.

Il Primo Cittadino, nel suo intervento, si è complimentato con Chiara Esposito per l’importante ammissione al concorso mondiale e le ha assicurato il sostegno ed il tifo per lei di tutta la comunità di Curti.

La giovane, nel ringraziare per le parole e gli apprezzamenti ricevuti, ha ripercorso le tappe che l’hanno portata in India, ricordando l’iter formativo di danza prima al San Carlo di Napoli e poi al Teatro scaligero ed avendo parole di affetto per la sua città.

La giovane partirà per Hyderabad mercoledì 7 maggio dall’aeroporto di Fiumicino, accompagnata dai famigliari e dagli amici che la festeggeranno.

CHIARA ESPOSITO IN INDIA INDOSSERA’ GLI ABITI IDEATI PER LEI DALL’IMPORTANTE ATELIER DEL CASERTANO IMPERO DI LUIGI AULETTA (lo stilista, nella foto) TRA GLI SPONSOR DELLA MANIFESTAZIONE

La competizione indiana avrà la durata di alcune settimane, necessarie, attraverso una serie di prove – di talento, di eleganza, di portamento, di charme – a cui le aspiranti provenienti da 140 nazioni saranno sottoposte, per scegliere la più bella del mondo. Ed alla nostra connazionale non mancano certo le qualità.

Tutto l’evento sarà visibile in una diretta mondiale sul sito ufficiale di MissWorld.