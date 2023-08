Incidente di mezzanotte all’uscita della Variante. Auto finisce da sola contro il guard rail. Tre ragazzi feriti, ma escono con le loro gambe

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Nella notte appena trascorsa, un’auto, una Peugeot 207 di colore nero, con a bordo cinque giovani, per motivi ancora da chiarire, si è schiantata contro il guard rail all’uscita della Variante Anas.

Come detto, cinque ragazzi a bordo, ma tutti in grado di uscire con le proprie gambe dall’abitacolo. Per tre di loro si è reso necessario il trasporto presso l’ospedale civile di Caserta tramite un’ambulanza.

Un incidente in pratica successo sotto i nostri occhi, che eravamo di passaggio in quel momento, in tanti si sono fermati, per chiedere agli occupanti della vettura quale fosse la loro condizione.