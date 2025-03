“Clan ancora operativo”, respinto il ricorso di Michele Zagaria, Capastorta, contro la proroga del 41bis

Confermato il provvedimento del tribunale di Sorveglianza di Roma

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CASAPESENNA – La settima sezione della Corte di Cassazione, presidente Stefano Aprile, che ha rigettato il reclamo presentato dai legali del capoclan dei casalesi, Michele Zagaria, contro la proroga del regime del 41bis confermando il provvedimento del tribunale di Sorveglianza di Roma che ha ribadito “l’elevatissimo spessore criminale” che sarebbe ancora il “capo assoluto della cosca omonima, ancora operativa“.

Non basta la dichiarazione di dissociazione del 2018 a cui “non ha fatto seguito alcun comportamento concretamente apprezzabile” nè l’assoluzione del 2022 nel processo per associazione camorristica per il periodo successivo al suo arresto avvenuto nel dicembre 2011 che non cancellerebbe “la possibilità di ripresa di contatti con gli ambienti malavitosi di provenienza”.