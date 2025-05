34 anni. Sfrecciava su un’auto piena di droga

SAN PRISCO – Nell’ambito delle attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti, la Polizia di Stato di Caserta ha arrestato un uomo di 34 anni, originario della provincia di Napoli, poiché ritenuto responsabile di spaccio di sostanze stupefacenti.

nel pomeriggio di ieri,hanno controllato, a San Prisco, un ragazzo a bordo di un’auto. Avvicinato dai poliziotti, il giovane è stato trovato in possesso di dosi di cocaina e crack, nascoste negli slip, e di altri involucri di stupefacente occultati in un contenitore in ferro, ancorato con una calamita sulla canna dello sterzo.

All’esito dell’attività, l’uomo è stato associato agli arresti domiciliari, in attesa del giudizio di convalida.