COLDIRETTI CASERTA in piazza per difendere gli imprenditori del grano

CASERTA – Una significativa delegazione di imprenditori agricoli della Coldiretti di Caserta ha partecipato oggi a Bari alla mobilitazione nazionale a sostegno della filiera del grano italiano. Il corteo, che ha visto una massiccia adesione da tutta la Penisola, è stato indetto per chiedere maggiori tutele per il settore cerealicolo nazionale di fronte alle distorsioni di mercato.

La protesta punta a contrastare le pratiche commerciali che, secondo l’organizzazione agricola, mettono a rischio la sopravvivenza delle aziende italiane. Tra gli obiettivi principali della manifestazione, l’introduzione di misure per garantire una maggiore trasparenza sull’origine delle materie prime e la valorizzazione del vero prodotto Made in Italy, a tutela della dignità delle imprese agricole e della qualità riconosciuta a livello internazionale.