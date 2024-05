Coltellata in petto ad un 43enne, la corsa al pronto soccorso

MADDALONI – Sono accorsi i sanitari del 118 in via Bixio, a Maddaloni. La causa dell’intervento è il ferimento al petto di uomo 43enne, residente in un’abitazione della strada al cento della città.

L’uomo era solo in casa, circostanza che fa immaginare un atto autolesionista, ma potrebbe anche essere stata un’aggressione o un tentativo di rapina finito male.

Il 43enne sta per essere portato al pronto soccorso dell’ospedale di Caserta.