LE FOTO. Coltivavano marijuana “in house”. Blitz dei Carabinieri in due abitazioni: 2 ARRESTI. Sequestro di 321 piante, 2 chili e mezzo di droga e 22 proiettili calibro 7.65

TRENTOLA DUCENTA – Il blitz antidroga dei Carabinieri della Stazione di Trentola Ducenta, scattato nella serata di ieri presso due abitazioni del piccolo centro di San Marcellino, nel casertano, ha portato all’arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, di due persone, una delle quali trovata in possesso anche di 18 panetti di hashish e 22 proiettili cal. 7.65 illegalmente detenuti.

Si tratta di un 34enne, già noto alle forze dell’ordine, e un 26enne, entrambi di origini albanesi e domiciliati a San Marcellino, i quali avevano realizzato presso i rispettivi domicili, delle vere e proprie serre per la coltivazione della marijuana.

Quando i militari dell’Arma hanno fatto irruzione nel primo appartamento, apparentemente disabitato, sono stati investiti dal forte e inconfondibile odore acre della marijuana. Infatti, nelle due camere da letto presenti hanno rinvenuto due serre artificiali dove erano state coltivate, in vaso, 169 piante di canapa indiana, già fiorite, dell’altezza media di un metro e dieci. Entrambe le stanze sono risultate dotate di impianti di illuminazione a luce gialla riscaldante, impianti di ventilazione e due climatizzatori, il tutto alimentato da un impianto elettrico con sistema a timer, rilevatore di temperatura e umidità.

In una delle altre camere sono invece stati rinvenuti 18 panetti di hashish, per un peso complessivo di 1,756 chilogrammi, tre buste in plastica contenenti 900 grammi marijuana, 22 proiettili per pistola, calibro 7,65, una bilancia di precisione, due micro-telecamere che riprendevano all’interno dell’abitazione e varie bottiglie di fertilizzanti.

La contestuale perquisizione eseguita da una seconda pattuglia della Stazione di Trentola Ducenta presso l’abitazione in uso al 26enne, ha consentito di rinvenire altre due stanze adibite a serre artificiali con all’interno 152 piante di canapa indiana, coltivate in vasi di plastica. Anche qui il sofisticato sistema di illuminazione, ventilazione e riscaldamento garantiva la piena fioritura degli arbusti.

Tutto il materiale rinvenuto, le piante di marijuana e lo stupefacente sono stati sottoposti a sequestro penale.

Entrambi i cittadini albanesi, dopo le formalità di rito, sono stati condotti presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.