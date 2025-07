Armati di un fucile a canne mozze e con il volto coperto tentano assalto al distributore, 3 ARRESTI

L’intervento tempestivo degli agenti della Squadra Mobile di Caserta ha impedito che il raid andasse a segno

LUSCIANO – Un tentativo di rapina a mano armata è stato sventato, ieri, sull’Asse Mediano nei pressi del distributore Tamoil al confine tra Giugliano in Campania e Lusciano. L’intervento tempestivo degli agenti della Squadra Mobile di Caserta ha impedito che il raid andasse a segno, portando all’arresto di tre uomini.



I malviventi, provenienti da Casandrino, Caivano e Sant’Antimo, erano pronti a fare irruzione nella stazione di servizio, armati di un fucile a canne mozze e con il volto coperto. Si erano appostati a bordo di un’auto, attendendo il momento propizio per entrare in azione.

Tuttavia, il loro piano è stato interrotto dal blitz fulmineo dei poliziotti in borghese della Mobile. Gli agenti, dotati di mitra e giubbotti antiproiettile, hanno accerchiato la vettura in pochi secondi. I tre sospetti sono stati fermati, disarmati e arrestati sul posto.



Dopo le formalità di rito, i tre uomini sono stati condotti nel carcere napoletano di Poggioreale, dove dovranno rispondere dell’accusa di tentata rapina aggravata.