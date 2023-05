Comuni del casertano sotto assedio: nuovo blitz dei ladri in casa

SAN PRISCO – Dopo Casagiove e Casapulla, anche San Prisco entra nel novero dei comuni in cui si può parlare di pericolo furti in città. Può essere un caso, può essere una tattica, ma si tratta di centri che affacciano sulla Nazionale Appia.

Il tentativo di furto è venuto ieri pomeriggio, sabato, in via Mazzini. Due giovani ladri, così emerge dalle immagini di videosorveglianza, hanno tentato di entrare in un’abitazione.

Dopo aver scavalcato il cancello, a pochi metri dalla porta d’ingresso, però, il sistema di allarme è entrato in funzione, provocando la fuga dei malviventi, costretti ad abbandonare l’obiettivo.