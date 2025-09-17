Comunità in lutto: Luigi muore a soli 48 anni
17 Settembre 2025 - 11:04
I funerali saranno celebrati domani, giovedì 18 settembre
SAN NICOLA LA STRADA – Lutto nella comunità di San Nicola la Strada per la prematura dipartita di Luigi Borrelli, 48 anni.
Appresa la ferale notizia la comunità si è stretta al dolore dei familiari. Luigi lascia affranti dal dolore la madre Irene, i fratelli Antonio e Gioacchino e la sorella Loredana.
I funerali saranno celebrati domani, 18 ottobre, alla ore 11:00 presso la Chiesa Santa Maria degli Angeli.