COMUNITA’ IN LUTTO. Muore a soli 33 anni: addio Francesco

CASAL DI PRINCIPE – Lutto nella comunità di Casal di Principe per la prematura dipartita di Francesco Della Corte di soli 33 anni. Persona gentile, altruista, lavoratore onesto e persona perbene. A piangerlo sono il padre Salvatore, la madre Anna Petrillo, la sorella Angela, il fratello Daniele, il nonno e i parenti tutti.

Appresa la ferale notizia la comunità si è stretta al dolore dei familiari. I funerali saranno celebrati alle 16:30 di oggi, giovedì 4 settembre presso la Parrocchia SS. Salvatore