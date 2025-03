CONCORSO SCOMPARSO ALLA PROVINCIA. Dopo la perquisizione e le dimissioni di Magliocca esami rinviati due volte: c’entra l’inchiesta della procura di S.MARIA?

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

Definire “volti noti” i commissari nominati prima del caos giudiziario di ottobre non è sbagliato. Si tratta, infatti, di esperti che Magliocca aveva già chiamato per un concorso a Pignataro. Ma i tre commissari ancora non lavorano, per motivi sconosciuti

CASERTA – Non sappiamo se porterà a qualche atto più sostanzioso l’indagine della procura di Santa Maria Capua Vetere relativa ai concorsi per le assunzioni all’amministrazione provinciale di Caserta, una vera e propria infornata clientelare che ha visto arrivare all’agognato posto fisso sia soggetti vicini a Giorgio Magliocca, sia (anzi, ancor di più) amici politici del consigliere regionale Giovanni Zannini.

Il 24 ottobre scorso

per un altro caso, quello relativo agliall’ex capo della provincia e sindaco di Pignataro.

Poche settimane prima, invece, quando ancora il sole splendeva sull’amministrazione provinciale di Caserta, almeno sulla carta, visto che l’indagine era in atto e questo giornale da due anni scriveva sulle magagne interne ed attorno a questo ente, era in via di definizione un concorso, l’ennesimo, molto importante.

Si trattava della procedura per l’assunzione di un dirigente amministrativo a tempo pieno e indeterminato.

Una figura importante da cercare, laureata esclusivamente in Giurisprudenza, con l’esclusione dei titoli di studio in Scienze Politiche o Economia, quasi dappertutto equiparati per concorsi come dirigente amministrativo, ma non in questo caso.

Il 7 di ottobre, ovvero 72 ore dopo le altre importanti perquisizioni che hanno colpito, tra gli altri, il vero dominus della provincia di Caserta, Giovanni Zannini, per questa procedura concorsuale venne scelta la data degli esami.

La prima prova scritta il 5 novembre, la seconda il 7 di novembre.

Poi succede tutto quello che vi abbiamo raccontato e, non sappiamo se collegata o meno all’inchiesta, arriva la decisione dell’amministrazione provinciale di Caserta di ritardare le date dei concorsi, spostandole all’inizio di febbraio 2025, i giorni 5 e 6.

A fine gennaio la doccia fredda per tutti i candidati che, tra le altre cose, hanno dovuto pure pagare 10 euro per partecipare a questo concorso. Le date del concorso sono rinviate “a data da definire”. Che sembra più la definizione delle partite rinviate per maltempo o per casi di salute, piuttosto che qualcosa vergato da un’amministrazione pubblica credibile.

Curiosità: come scrivemmo quest’estate (CLICCA E LEGGI), la commissione per il concorso per un nuovo dirigente amministrativo a tempo pieno per la provincia di Caserta è la stessa già nominata dal sindaco Giorgio Magliocca per un concorso simile al Comune di Pignataro Maggiore nel 2023.

L’unica differenza riguarda i “ruoli”: il professore Antonio Tisci dell’Università Luigi Vanvitelli non sarà più presidente, ma semplice componente, mentre Clara Mariconda, già criticata per il suo operato a Santa Maria Capua Vetere, è stata scelta come presidente. Accanto a lei, ci sono Tisci e Antonio Musio, tutti professionisti di fiducia di Magliocca per quanto riguarda le nomine nei concorsi.

A data da destinarsi. Oltre un mese dopo, quei poveri cristi dei concorrenti non sanno nulla. Per caso, l’amministrazione provinciale di Caserta, ora guidata da Marcello De Rosa, in qualità di vicepresidente facente funzioni, ha deciso di non dare molto nell’occhio, cercando di allontanare gli interessi degli investigatori e della procura di Santa Maria Capua Vetere, ritardando questo concorso?

Che sta succedendo, esattamente? C’è qualche “pazziella” da fare con la pianta organica, ovvero quella vera e propria opera d’arte clientelare che ha trasformato i concorsi dell’amministrazione Magliocca in un rifugio per anime in pena, con centinaia di assunzioni rispetto alle 81 previste?

Perché, in sostanza, questo concorso è scomparso?

