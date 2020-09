CORONAVIRUS. 100 nuovi positivi in 24 ore in CAMPANIA. 2 guariti. IL BOLLETTINO REGIONALE

REGIONALE РIn Campania oggi si sono registrati 100 nuovi casi di positività al Coronavirus, con 5.427 tamponi effettuati. Lo rende noto la Regione, specificando che dei nuovi positivi, 5 sono dalla Sardegna e 16 connessi a rientri. A questi, prosegue la Regione, si aggiungono 83 positivi (rientri e cittadini non campani) su 2.139 tamponi relativi agli ultimi giorni e che erano in attesa di elaborazione. Il totale positivi dei positivi sale a 7.868, con un totale dei tamponi a 454.878. Nessun nuovo deceduto, per un totale di 448. I guariti del giorno sono 2, per un totale di 4.478 (di cui 4.473 completamente guariti e 5 clinicamente guariti.