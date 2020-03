CORONAVIRUS. Arriva qualche ventilatore polmonare in Campania. Ecco come sono stati distribuiti, ospedale per ospedale 22 Marzo 2020 - 17:37

Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure

per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologia da COVID-2019. Decreto P.G.R.C. n°45 del 06.03.2020​​ Covid-19, ventilatori polmonari distribuiti ad aziende sanitarie Sono stati consegnati oggi alla Regione Campania 10 ventilatori polmonari per terapia intensiva che saranno distribuiti da subito alle aziende sanitarie e alle strutture ospedaliere sul territorio regionale. La distribuzione tiene conto riferimento alle esigenze e della reale possibilità di attivare immediati posti letto di terapia intensiva. Nella distribuzione l’Unità di Crisi ha rispettato l’indicazione del Presidente Vincenzo De Luca sulla priorità da dare ad Avellino.

I 10 ventilatori, che si aggiungono a precedenti 5 già consegnati e in funzione, sono così distribuiti:

1 Asl Caserta – Maddaloni

1 Ospedale Caserta – Sant’Anna

1 Ospedale Cardarelli Napoli

1 Ruggi D’Aragona – Salerno

1 Asl di Salerno – Scafati

1 San Pio di Benevento

1 Asl Avellino

