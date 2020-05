CORONAVIRUS. Buono notizie in provincia di Caserta: un solo contagio in un giorno. L’elenco dell’Asl aggiornato COMUNE PER COMUNE 27 Maggio 2020 - 16:40

CASERTA (red.cro.) – L’Asl Caserta ha reso nota la tabella relativa a tutti i comuni della provincia di Caserta e i casi di contagio di oggi, 27 maggio, che riguardano sempre le 24 ore precedenti. I nuovi contagi restano bassi, con un solo positivo in un giorno. C’è, però, un nuovo decesso da registrare, dato che porta a 45 il numero di vittime. Sale, arrivando a 372, la cifra delle persone guarite da coronavirus in provincia di Caserta. Dall’inizio della pandemia sono stati 457 casi di contagio. Le persone attualmente positive sono 39.