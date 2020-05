CORONAVIRUS. Guarito dal covid, rientra al lavoro e si scopre positivo

SANT’ARPINO – Un paziente di Sant’Arpino guarito dal coronavirus è ritornato positivo al covid dopo il rientro al lavoro. Lo ha reso noto il sindaco Giuseppe Dell’Aversana in una nota: “Devo purtroppo comunicarvi che il bollettino ASL di oggi mi informa che su quattro tamponi effettuati per la ricerca del covid 19 ben tre sono risultati negativi ed uno solo è risultato positivo. Trattasi di un “positivo già positivo “ ossia di un caso che era stato positivo poi era guarito e poi di nuovo contagiato sul lavoro .”

“Ho parlato via telefono con la persona positiva al covid ed anche con il suo medico di base. La persona gode di ottima salute , non presenta alcun sintomo, si sente bene ed è in quarantena come prescritto dall’ASL che tiene monitorata la situazione . Vi invito a fare attenzione, questo virus è ancora in circolo, è un nemico insidioso ed invisibile, non ancora è stato sconfitto definitivamente. Usate le mascherine protettive , tenete le misure di distanziamento sociale e lavatevi spesso le mani .”