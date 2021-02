CORONAVIRUS. In Campania, 28 Comuni chiudono le scuole. Oggi riunione in Regione dell’Unità di crisi

De Luca potrebbe firmare questa sera…

REGIONALE – E’ di 25 studenti e 6 docenti il bilancio dei casi di positività al coronavirus rilevati dalla Asl Napoli 1 Centro nelle ultime 24 ore nella città di Napoli. Il tema dei contagi in ambito scolastico è stato al centro di diversi interventi recenti del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e sarà al centro di una riunione dell’Unità di crisi della Regione Campania, che si svolgerà nel tardo pomeriggio, e ad esito della quale non è escluso che vengano prese misure restrittive.

Nel resoconto giornaliero fornito dalla Asl sui contagi Covid-19 aggiornato alle ore 12 di oggi si legge che sono risultati positivi 5 studenti della scuola dell’infanzia (3 dei quali nel distretto sanitario Stella-San Carlo all’Arena), 6 studenti della scuola primaria (3 dei quali nel solo distretto sanitario Arenella-Vomero), 8 studenti della scuola secondaria di primo grado e 6 studenti della scuola superiore di secondo grado.

Due studenti sono stati inseriti nel resoconto dei positivi pur svolgendo lezione in Dad: nel loro caso non sono state quindi avviate indagini epidemiologiche per la definizione dei contatti stretti in ambito scolastico, ma solo in ambito familiare. Sono 6 i docenti risultati positivi, di questi 2 insegnano nella scuola dell’infanzia, uno nella scuola primaria, 2 nella scuola secondaria di primo grado e uno nella scuola secondaria di secondo grado.

Intanto, però, in assenza di un provvedimento generale, i sindaci dei singoli comuni hanno già preso iniziativa. In 28 hanno disposto chiusure parziali o totali degli istituti scolastici per arginare l’ondata di contagi tra i banchi di scuola. C’è chi ha sospeso solo le superiori, altri ancora infanzia, elementari e medie.

Elenco dei comuni con scuole chiuse (o parzialmente chiuse)