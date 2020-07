CORONAVIRUS. Mini focolaio in paese: ci sono 2 giovanissimi. ECCO LE LORO CONDIZIONI DI SALUTE

Sono in isolamento insieme a…

CONCA DELLA CAMPANIA – Sei casi di coronavirus in una paesino di 1200 abitanti: e’ quanto avvenuto a Conca della Campania, comune dell’Alto Casertano, dove una badante dell’Est Europa ha contagiato l’anziano che accudiva; il contagio si e’ cosi’ allargato ai familiari di quest’ultimo facendo scattare l’allarme nella piccola comunita’. Il sindaco David Simone ha sospeso d’urgenza la fiera settimanale prevista per oggi, e ha comunicato che sono stati messi in quarantena 15 persone, mentre si attende dalla Asl l’esito di altri 7 tamponi praticati ai familiari venuti a contatto con i contagiati. La badante, che era stata soccorsa per problemi respiratori a Caianello da un mezzo del 118, e’ ricoverata nel Covid Hospital di Maddaloni; le sue condizioni sono in miglioramento. Gli altri contagiati sono invece asintomatici.

Tra i contagiati dal Coronavirus nel mini focolaio esploso, ci sono anche due giovani. Uno dei due è ancora minorenne. Entrambi asintomatici, sono in isolamento insieme ai loro familiari e le loro condizioni generali di salute non destano particolari preoccupazioni. Come da protocollo sanitario, tutte le persone contagiate dal virus sono costantemente monitorate dalle autorità sanitarie.