CORONAVIRUS. Paziente morto nel bagno del Cardarelli. Inchiesta anche sul video “deplorevole”

REGIONALE – A Napoli la Polizia, coordinata dalla Procura, indaga sulla morte dell’uomo trovato morto ieri in un bagno del pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli. Da un primo esame appare verosimile che l’uomo possa essere stato colto da infarto. Gli inquirenti pero’ hanno deciso di sottoporre a sequestro la salma per un eventuale esame autoptico che puo’ chiarire in maniera inequivocabile quale siano state le cause del decesso. A rendere arroventato il clima sono le immagini dell”uomo senza vita a terra, in un “video deplorevole”, come lo definisce il direttore del Cardarelli Giuseppe Longo.

Gli investigatori della Squadra Mobile, della Polizia Scientifica e del commissariato Arenella, anche in presenza di una denuncia presentata dai familiari della vittima, hanno acquisito la documentazione clinica nel pronto soccorso e anche il video – diventato virale – che ritrae l’uomo a terra, ormai esanime. Acquisite anche le testimonianze delle persone presenti nel Pronto Soccorso e agli atti sono finite anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza, che potrebbero consentire di chiarire la vicenda in ogni suo particolare. Il piu’ grande ospedale del Sud e’ da giorni sotto stress, impegnato da settimane nella battaglia contro il Covid e con il pronto soccorso intasato di pazienti infetti e sospetti.

La situazione e’ difficile anche in altri ospedali, come il Cotugno, dove anche oggi ci sono state file di auto nel piazzale con pazienti in attesa di essere visitati. Secondo il direttore generale del Cardarelli, Longo: “Che un decesso avvenga in un bagno – spiega – e’ una notizia che probabilmente deve essere diffusa. Ma e’ deplorevole aver registrato e diffuso il video su tutti i canali. Per noi la vita e’ sacra dall’inizio alla fine”. Longo aveva avviato un’indagine per capire sia l’assistenza data al paziente morto sia chi ha girato il video. L’autore ha poi deciso di manifestarsi, e’ un paziente Rosario La Monica: “Ho girato quelle immagini – ha detto all’ANSA Rosario La Monica, il videomaker – perche’ volevo far vedere quello schifo: quando ho chiesto aiuto nessuno mi dava ascolto, c’e’ stato pure chi mi ha detto ‘fatti i fatti tuoi’. Ero da due giorni in ospedale per problemi di respirazione. Quella persona era con me in stanza, insieme con altri vecchietti che io, che stavo meglio, aiutavo. Quel video e anche altri li ho girati e anche messi su Facebook per far capire che li’ ci trattano come appestati, anziani abbandonati e lasciati soli, come e’ successo a quel vecchio morto in bagno, che era vivo quando sono entrato”. Parole che suscitano la reazione di Fiorella Paladino, primario del Pronto Soccorso del Cardarelli: “Piu’ volte – afferma – le nostre infermerie hanno dovuto chiedere a quell’uomo di allontanarsi dalla strumentazione medica e dai monitor di sorveglianza di altri pazienti. Un uomo che nel breve tempo nel quale e’ stato ricoverato ha tenuto un comportamento ossessivo. Le sue accuse sui social sono del tutto false”.

Qui sotto il post dell’autore del clip comparso su Facebook