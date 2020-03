CORONAVIRUS. Positivi due medici dell’ospedale di CASERTA

CASERTA – Ieri all’ospedale di CASERTA su 61 tamponi, zero positivi. Per tornare in media ed aiutarla, facciamo una battuta, per non drammatizzare più di tanto, è arrivata la positività di oggi di due medici del nosocomio casertano.

QUI SOTTO LA NOTIZIA DI AGENZIA

Cresce di poco il contagio da Coronavirus nelle ultime 24 ore nel Casertano, ma inizia a coinvolgere, seppur lentamente, i medici in prima linea: due medici dell’ospedale di Caserta sono risultati positivi al test per il Covid-19; entrambi sono a casa da qualche giorno. Due giorni fa si era ammalato un medico dell’ospedale di Marcianise, quindi un altro in servizio al carcere di Santa Maria Capua Vetere.

Nel Casertano, in attesa dei risultati dei tamponi che saranno analizzati oggi, i casi di positivita’ si attestano a quota 96, con sette decessi. Si registra pero’ anche qualche buona notizia anche sul fronte delle guarigioni: due contagiati sono guariti, l’ultimo e’ un 32enne di Cesa, risultato positivo dopo essere rientrato dal Nord Italia. I due tamponi, effettuati dopo i quindici giorni di quarantena, hanno dato esito negativo. Su Facebook il giovane ha manifestato la sua gioia. “Finalmente dopo questo lungo periodo buio per me e la mia famiglia, e dopo tutti questi sacrifici passati sempre e solo a combattere per farcela, e’ arrivato l’esito di tutto cio’: ufficialmente negativo, sono guarito“.

In questi giorni e’ inoltre aumentato il numero di persone ricoverato in terapia intensiva: al momento sono una decina, quasi tutte all’azienda ospedaliera di Caserta; ma ieri sera, spiega il direttore generale dell’Asl Ferdinando Russo, “all’ospedale di Maddaloni, che abbiamo destinato ai malati da Coronavirus, e’ arrivato il primo paziente in terapia intensiva, proveniente dall’ospedale di Sessa Aurunca; al momento i posti a Maddaloni sono quattro, a regime ne avremo una ventina di terapia intensiva; ma abbiamo bisogno di macchinari, soprattutto di respiratori“. Sono 372 le persone nel Casertano attualmente in quarantena, monitorati costantemente, perche’ hanno avuto contatti con soggetti risultati positivi; 1300 invece quelle in autoisolamento dopo essere rientrate dal Nord Italia. Oltre 700 infine i tamponi effettuati in provincia dall’inizio dell’emergenza.