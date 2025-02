CORRUZIONE E VOTO DI SCAMBIO AL COMUNE DI CASERTA. Il Riesame respinge il ricorso della Procura per 4 indagati

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CASERTA – La dodicesima sezione del tribunale del Riesame di Napoli. presieduta dal giudice Angela Paolelli, ha respinto l’appello della Procura di Santa Maria Capua Vetere confermando il rigetto di applicazione di una misura cautelare nei confronti dell’ex assessore di Caserta Massimiliano Marzo, del dirigente Giovanni Natale, e degli imprenditori Raffaele Nunziante e Pasquale Marotta.

Per quanto riguarda la vicenda Nunziante per il Riesame, che ha confermato le valutazioni già espresse dal gip, “la condotta corruttiva di Marzo non si evince in alcun atto o meglio non emerge alcun patto corruttivo tra Nunziante e Marzo ...Attribuire all’ex assessore Marzo il concorso nella predisposizione delle determine illegittime è meramente presuntivo e congetturale“,

così ha evidenziato la corte.

Stesso discorso anche per quanto riguarda la posizione di Pasquale Marotta. Nella ricostruzione della Procura vengono evidenziate alcune intercettazioni tra Marzo e Marotta che mostrerebbero un rapporto di frequentazione oltre che commerciale. “Nulla, tuttavia, restituiva l’essenziale ovvero la sussistenza di un accordo corruttivo“, si legge nelle motivazioni del Riesame

Sui contatti avvenuti ad affidamenti già avvenuti, inoltre, i giudici sottolineano come si tratti di interlocuzioni avvenute “nell’ambito dei poteri collegati alle funzioni pubbliche svolte“. Alla luce dei suddetti motivi il ricorso è stato respinto.