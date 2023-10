Corsi di formazione fantasma, la decisione del giudice per gli insegnanti accusati di truffa allo Stato

Sentenza di non luogo a procedere per i docenti casertani.

CASERTA Erano finiti sotto inchiesta, accusati di truffa ai danni dello Stato, a seguito delle indagini sui corsi di formazione fantasma. Oggi, per gli insegnanti coinvolti è, però, terminato l’incubo. Sono stati, infatti, tutti assolti già in sede di udienza preliminare. Per loro, dunque, niente processo. Si tratta di docenti delle province di Caserta e Napoli, per i quali il gup Battinieri del tribunale partenopeo ha emesso sentenza di non luogo a procedere.

Per questa truffa il titolare del centro di formazione ha, invece, patteggiato la pena, per appropriazione indebita di fondi pubblici.