COVID. I DATI DELLA DOMENICA. Come sta andando in contagio a CASERTA E IN CAMPANIA

CASERTA – Sono 245 i pazienti risultati al Covid nelle ultime 24 ore in Campania a fronte di 15914 test eseguiti. Il tasso di incidenza è dunque dell’1.53%, sostanzialmente stabile rispetto a ieri quando era dell’1,6%.

I deceduti sono due. I posti letto di terapia intensiva disponibili sono 656; 12 quelli occupati I posti letto di degenza occupati: 179.

Per quanto riguarda la nostra provincia, come raccontato in un precedente articolo (CLICCA QUI PER LA TABELLA COMUNE PER COMUNE), i dati sono riferibili al report di ieri e si segnalano 42 nuovi casi di positività al coronavirus registrati dall’Asl di Caserta. Una persona è deceduta mentre il tasso di positività è al 3,16%, con 1.329 tamponi processati