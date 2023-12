Crisi respiratoria: bimba soccorsa in eliambulanza. E’ la figlia di un noto imprenditore

Il trasferimento questa notte

PIEDIMONTE MATESE – Si è reso necessario il trasferimento, in elisoccorso, questa notte per una bambina di Piedimonte Matese ricoverata al nosocomio locale. L’atterraggio questa notte sul campo di calcio di Sipicciano dove i medici hanno prelevato una bimba colpita da una forte crisi respiratoria probabilmente apparsa grave ai medici del nosocomio locale tanto da deciderne il trasferimento in una struttura specializzata. La piccola è figlia di un noto imprenditore della zona