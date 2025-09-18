Crollano calcinacci nella scuola: “Episodio gravissimo, genitori preoccupati per i loro figli”

Sull’accaduto sono intervenuti i consiglieri di “Per Casapulla”



CASAPULLA – Caduta calcinacci dai soffitti dell’istituto scolastico Capoluogo a Casapulla. Sull’accaduto intervengono i consiglieri di “Per Casapulla” Anna Di Nardo, Mariacristina Di Gennaro, Michele Sarogni e Francesco Trepiccione

“Il crollo di calcinacci dai soffitti dell’istituto ‘Capoluogo’ di Casapulla – spiegano i quattro dell’opposizione – rappresenta un episodio di estrema gravità, che solo per fortuna non ha provocato danni fisici ai bambini e al personale scolastico. L’aspetto che ci lascia maggiormente perplessi di questa brutta vicenda è che i fatti si sono verificati pochi giorni dopo l’inizio delle attività didattiche. Infatti, a settembre, nei plessi scolastici ogni cosa dovrebbe funzionare alla perfezione, considerando che le istituzioni competenti sono chiamate a verificare l’agibilità e la sicurezza delle strutture prima di ospitare i nostri piccoli concittadini. Evidentemente, stando a quanto accaduto in questi giorni nel plesso di piazza Municipio, a Casapulla qualcosa è andato storto”.

La notizia ha messo in allerta i genitori degli alunni che adesso temo per l’incolumità dei propri figli. “Raccogliendo l’enorme preoccupazione dei tanti genitori che in queste ore ci hanno contattato, chiediamo chiarimenti urgenti all’amministrazione comunale in merito a quanto capitato l’altra mattina nell’istituto ‘Capoluogo’. A breve effettueremo un sopralluogo per verificare i lavori eseguiti dopo la caduta di calcinacci e valutare altre criticità. Con i bambini non si scherza; garantire la loro sicurezza deve essere una priorità assoluta dell’amministrazione comunale”, sottolineano i consiglieri del gruppo ‘Per Casapulla’.