“Dammi tutto o ti faccio del male”. Donna rientra in casa e trova il ladro che la minaccia con un coltello

VALLE DI MADDALONI – Ha aperto la porta di casa e si è trovata davanti un ladro che stava rovistando tra i suoi effetti personali. È quanto accaduto a una donna di Valle di Maddaloni, protagonista di una disavventura finita fortunatamente con l’arresto del responsabile.

L’uomo, un 24enne di origine marocchina e irregolare sul territorio nazionale, non si è limitato al furto: sorpreso dalla proprietaria, l’ha minacciata con un coltello per costringerla a consegnargli i beni di valore, per poi fuggire.

Immediata la chiamata al 112 e l’intervento dei carabinieri. I militari, raccolta la testimonianza della vittima, hanno subito avviato le ricerche del rapinatore.

Grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza – sia pubbliche che private – i carabinieri sono riusciti a individuare il volto del sospetto. Una volta sottoposta all’identificazione fotografica, la donna lo ha riconosciuto senza esitazioni.

Il giovane è stato rintracciato poco dopo presso la stazione ferroviaria di Dugenta, al termine di un inseguimento a piedi. Con sé aveva ancora parte della refurtiva, che è stata restituita alla legittima proprietaria.

Il 24enne è stato arrestato in flagranza per rapina aggravata e trasferito presso la casa circondariale di Benevento, in attesa di ulteriori provvedimenti.