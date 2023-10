Danno fuoco alle sterpaglie e bruciano un ettaro di bosco, scattano le denunce

Fermati dai carabinieri.

VAIRANO PATENORA Rischiano la reclusione da uno a cinque anni i tre uomini, tutti di Vairano Patenora, accusati di avere innescato l’incendio che lo scorso 18 settembre ha devastato il bosco di località Castello Diruto, in Molise. Denunciati dai carabinieri di Venafro, i tre avrebbero dato fuoco ad un ettaro di pascolo. L’incendio sarebbe stato innescato dal fuoco appiccato per bruciare alcune sterpaglie ma poi le fiamme avrebbero in fretta devastato l’area circostante.