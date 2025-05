LE FOTO. Dentisti senza laurea: sigilli a due studi abusivi

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CASTEL VOLTURNO – I Finanzieri del Comando Provinciale di Caserta hanno sottoposto a sequestro due studi dentistici, ubicati a Castel Volturno e a Bagnoli, completamente abusivi, gestiti da due soggetti che esercitavano la professione medica odontoiatrica senza averne alcun titolo.

Le complesse attività di indagine svolte dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Mondragone sotto l’egida della Procura Sammaritana, consistite in analisi documentali, appostamenti, raccolta di testimonianze e perquisizioni, hanno permesso di individuare i due luoghi dove i sedicenti dentisti, pur essendo sprovvisti di laurea magistrale in Medicina

e Chirurgia e iscrizione all’Ordine, effettuavano cure odontoiatriche, mettendo così a rischio la salute dei pazienti.

Peraltro, tali prestazioni sanitarie avvenivano in ambienti in scarse condizioni igienico sanitarie, ove venivano completamente disattese le norme che regolano lo smaltimento di rifiuti pericolosi a rischio infettivo e chimico.

Il

sequestro probatorio è scattato sui due studi abusivi e su tutte le relative attrezzature, strumentazioni sanitarie e farmaci ivi presenti, in modo da impedire la prosecuzione delle attività illecite, proteggendo i pazienti da eventuali danni causati da operatori non qualificati.Le attività hanno permesso di rinvenire anche copiosa documentazione che risulterà utile anche alla ricostruzione del volume d’affari degli studi abusivi, totalmente sconosciuti al fisco in quanto sprovvisti di partita iva, per recuperare a tassazione degli introiti illecitamente accumulati e sottratti all’imposizione fiscale.L’attività svolta testimonia il diuturno impegno dell’Autorità Giudiziaria e della Guardia di Finanza nella tutela della salute dei cittadini e della leale ed equa concorrenza del mercato.Si specifica che gli indagati sono da ritenersi presunti innocenti fino a sentenza definitiva e in ogni caso, il Giudice della fase processuale potrà in seguito valutare anche l’assenza di ogni forma di responsabilità in capo agli indagati sulla scorta di elementi da essi addotti.