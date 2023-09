Derubato del vecchio motorino che usava per andare al lavoro: scatta la gara di solidarietà in paese

L’appello in Facebook affinchè chi…

TRENTOLA DUCENTA – Furto di un motorino ai danni di un nordafricano, instancabile lavoratore, in via De Simone a Trentola Ducenta. La comunità è rimasta colpita del gesto di cui il giovane è stato vittima. Il motorino rappresentava per lui l’unico mezzo di locomozione che gli consentiva di svolgere il suo lavoro e di potersi muovere. Un cittadino invita la comunità locale ad aiutare il ragazzo attraverso un post in Facebook: “Buongiorno a tutti, stamattina hanno rubato un motorino stravecchio di pochissimo valore, ad un ragazzo nordafricano gran lavoratore, che abita in un basso a via De Simone, se qualcuno ha a disposizione un mezzo di locomozione come potrebbe esser una bicicletta in buono stato e vorrebbe regalargliela, me lo comunichi che faccio da tramite oppure vi dico precisamente dove abita e gliela portate voi. Una parola a chi ha rubato il motorino a questo povero ragazzo che piangeva come un bambino, siete dei vigliacchi, era l’unica cosa che possedeva, acquistata con il sudore del duro lavoro dei campi! VERGOGNA“